Demitiu-se o presidente da concelhia do PS, depois de ser conhecida a acusação do Ministério Público dos crimes de participação económica em negócio e abuso de poder. O Ministério Público acredita que Davide Amado fez parte de um esquema de viciação de contratos por ajuste direito que lesou a Santa Casa da Misericórdia em mais de 1 milhão de euros. À SIC, o socialista diz que tem condições políticas para continuar como presidente da Junta de Freguesia de Alcântara.

Ao lado de Pedro Santana Lopes estava Helena Costa Lopes, vogal na Santa Casa da Misericórdia e uma das acusadas pelo Ministério Público do esquema de viciação de contratos que terá lesado a Santa Casa em mais de 1 milhão de euros.

Segundo o despacho do Ministério Público avançado pela CNN e a que a SIC teve acesso, entre 2012 e 2014, foram celebrados 226 contratos por ajuste direto entre a Santa Casa da Misericórdia e pelo menos 18 sociedades no valor de 2 milhões e 347 mil euros.

O Ministério Público acredita que as sociedades eram criadas e geridas pelo mesmo grupo de pessoas que mantinham relações privilegiadas com Helena Lopes da Costa, responsável por contratar bens e serviços na Santa Casa ligados à saúde.

Davide Amado, agora presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, era uma das fontes de ligação entre os gestores das empresas e a Santa Casa.

Segundo o despacho de acusação, o socialista movimentava as contas bancárias das sociedades e contactava com Helena Lopes da Costa e a assessora para lhes indicar que sociedades deveriam convidar para cada concurso.

Para o Ministério Público, as mais de 10 empresas criadas entre 2012 e 2014 serviram apenas para alimentar a ideia fictícia de concorrência e imparcialidade.

Davide Amado é acusado pelo Ministério Público dos crimes de abuso de poder e participação económica em negócio.

Menos de 24 horas depois da acusação ser publica, o socialista reafirma que está inocente, mas decide demitir-se do cargo de presidente da concelhia do PS de Lisboa porque diz que "toda a suspeição é utilizada como arma de arremesso contra os partidos".

As consequências políticas ficam-se por aqui. À SIC, Davide Amado diz que "tem condições políticas para continuar como presidente da Junta de Freguesia de Alcântara" porque a acusação não se relaciona com o exercício das atividades políticas.

Contactada pela SIC, a defesa de Helena Lopes da Costa assegura que vai pedir abertura de instrução, ou seja, vai tentar que o juiz não leve o processo a julgamento.