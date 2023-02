Ex-juiz negacionista Rui da Fonseca e Castro dá aula em escola pública

O antigo juiz Rui da Fonseca e Castro, expulso da magistratura por divulgar teorias negacionistas e da conspiração, deu uma aula a uma escola pública no concelho do Seixal. A Escola Básica Vale de Milhaços não quis comentar o caso à SIC. Já o Ministério da Educação diz que está a decorrer um inquérito de averiguações com caracter de urgência.

A aula foi divulgada pelo próprio Rui da Fonseca e Castro. Em dois minutos, é possível ver o antigo juiz a falar para alunos de diferentes idades na escola no concelho do Seixal. Estão presentes também alguns professores. Na legenda que acompanha o vídeo, diz que a aula sobre direitos, liberdades e garantias aconteceu a 24 de janeiro.

Contactada pela SIC, esta segunda-feira de manhã, a direção da escola recusou fazer comentários sobre o caso. Não quis prestar declarações nem explicar como o ex-juiz foi dar a aula e se o voltará a fazer.

No entanto, à SIC o Ministério da Educação diz que a diretora da escola está a dar seguimento a um inquérito de averiguações com caráter de urgência.

Contactado pela SIC, o ex-juiz respondeu através de um assessor, Nelson Porfírio, casado com Susana Porfírio, que é uma assistente operacional na escola e que foi quem fez a ligação entre o ex-juiz e o estabelecimento de ensino.

O vídeo foi divulgado e partilhado na página de Youtube da Habeas Corpus, a associação criada por Rui da Fonseca e Castro, onde continua a defender as mesmas teorias negacionistas e de conspiração sobre a pandemia que levaram à sua expulsão da magistratura. Na altura, ficou conhecido pelo juiz negacionista e por fazer ameaças a profissionais de saúde e de segurança, como aconteceu durante a audiência que teve no Conselho Superior da Magistratura.

Quando era magistrado no tribunal de Odemira, e em plena pandemia, Rui da Fonseca e Castro insultou e proibiu advogados e procuradores de usarem máscara e incitou à violação das regras sanitárias para conter o vírus em vídeos publicados na internet.