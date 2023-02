Recluso fugiu enquanto pastoreava cabras em Sintra

Um recluso do Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra, no distrito de Lisboa, que se encontrava em regime aberto no pastoreio de cabras, ausentou-se ilegitimamente no sábado e está em fuga, adiantou esta segunda-feira à Lusa fonte dos serviços prisionais.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) explicou, em comunicado enviado à Lusa, que o recluso, de 26 anos, encontrava-se em regime aberto e, por isso, com "vigilância descontinuada".

Ausentou-se, no sábado, "ilegitimamente dos terrenos do estabelecimento prisional", referiram os serviços prisionais, acrescentando que foram alertadas as forças policiais para a "sua rápida recaptura".