Marinha portuguesa recolhe lancha de alta velocidade

O patrulha da Marinha portuguesa NRP Setúbal localizou a lancha à deriva ao largo do cabo de São Vicente, no distrito de Faro. O modelo da lancha é semelhante às que têm sido recentemente apreendidas em ações de combate ao tráfico de estupefacientes.

Numa ação de combate ao narcotráfico, a Marinha e Autoridade Marítima Nacional continuam com um reforço de meios a patrulhar a costa sul do Algarve. Entre outros meios, no terreno, estão lanchas de fiscalização rápida bem como embarcações de alta velocidade operadas por fuzileiros.