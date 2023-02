Mudanças nos exames nacionais são "boa solução"

No próximo ano letivo há alterações nas regras dos exames nacionais.

Desde a pandemia que os exames nacionais são obrigatórios apenas para entrar no ensino superior. Mas, a partir do próximo ano letivo, nos cursos científico-humanísticos voltam a ser precisos para concluir o secundário, mas vão pesar menos na classificação final das disciplinas.

Antes da pandemia contavam 30%, a partir do próximo ano letivo vão passar a ter um peso de 25%, o que deixa mais espaço para a avaliação contínua.

Antes, os alunos tinham de fazer três provas para acabar o secundário no próximo ano letivo só terão de fazer três. A de português é obrigatória e as outras duas serão escolhidas pelos próprios alunos. As escolas dizem que a decisão do Governo é equilibrada.

A Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas também diz que é positivo os alunos poderem escolher os exames, mas entende que não deviam ser obrigatórios para quem não quer prosseguir estudos.

A Confederação Nacional de Associações de Pais defende o fim da obrigatoriedade dos exames. Já disse que se devia repensar o modelo de acesso ao ensino superior. Por isso, vê com bom olhos que, pelo menos, tenham menos peso na avaliação e considera este modelo "mais amigável do ponto de vista da pressão e do stress".

Há mudanças também em relação ao peso de cada disciplina na nota final do ensino secundário. As trienais vão ter maior ponderação que as bienais ou anuais. Por exemplo, o Português, que é dado no 10º, 11º e 12º, vai pesar mais do que uma disciplina que o aluno só teve durante um ano.

Quanto às regras para o ensino superior, já se sabe que os alunos continuam a ter de entrar com pelo menos duas provas, a definir pela instituição a que se candidatam, e que vão ter um peso mínimo de 45% no cálculo da média de candidatura.

As normas ainda estão a ser revistas e vão ser apresentadas esta sexta-feira pelo Ministério do Ensino Superior.