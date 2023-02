Portugal tem o melhor pão biológico do mundo e é feito com ingredientes da Serra da Estrela. O pão produzido numa padaria na Covilhã foi distinguido no Campeonato do Mundo de Panificação que decorreu em Itália.

José Carlos, Rui e Américo conquistaram o júri com talento e os ingredientes certos e produziram o melhor pão biológico e nutricional do mundo.

Este é um pão que reúne os sabores da Serra da Estrela, daí que tenha herdado o nome Rosa Negra, um dos locais mais emblemáticos da montanha.

Pão é produzido na Covilhã

O equilíbrio foi conseguido depois de meio ano de experiências, já que Rui veio de Ponte de Lima e Américo de Espinho. Juntaram-se na Covilhã a José Carlos para trabalhar e treinar a receita vencedora.

No Campeonato do Mundo de Panificação participaram nove países, mas só Portugal conquistou o 1º prémio.