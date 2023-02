Técnicos de diagnóstico e terapêutica em protesto no Hospital de Santo António

Dezenas de técnicos de diagnóstico e terapêutica manifestaram-se, esta terça-feira, à porta do Hospital de Santo António, no Porto. Exigem do Governo uma resposta quanto à atualização dos salários e revisão das carreiras.

Entre os motivos do protesto, está o atual plano de carreiras que, afirmam, cria desigualdades e injustiças. No Serviço Nacional de Saúde (SNS) trabalham cerca de 10.000 técnicos superiores, em áreas como a radiologia, análises clínicas e fisioterapia.

Os protestos acontecem desde dezembro, passando por vários hospitais, de todo o país. Na manhã desta terça-feira, cerca de 80 trabalhadores juntaram-se à porta do Santo António, no Porto.

Se as negociações com o Governo não progredirem, estão previstas greves por regiões na última semana do mês.