Justiça espanhola pede oito anos de prisão a filha de Dias Loureiro

O Ministério Público espanhol pede oito anos e seis meses de prisão para Catarina Dias Loureiro, filha do antigo ministro social-democrata, Dias Loureiro. É acusada de, em conjunto com a família do marido, ter recebido mais de quatro milhões de euros da petrolífera estatal da Venezuela sem declarar.

As transferências feitas da Petróleos da Venezuela para as contas da família Morodo entre 2013 e 2017 levantaram suspeitas à Justiça espanhola.

O patriarca da família Raúl Morodo foi embaixador de Espanha na Venezuela, o elo de ligação entre o filho, Alejo e a nora, Catarina com a petrolífera venezuelana.

Catarina é filha de Dias Loureiro, o antigo ministro da Administração Interna num Governo de Cavaco Silva.

O marido da portuguesa terá sido consultor jurídico da empresa estatal venezuelana, sendo que nas contas do casal terão entrado mais de 4,5 milhões de euros.

A justiça espanhola diz que foi criada uma teia de empresas e de contas bancárias para conseguir esconder o dinheiro do fisco com a ajuda do antigo diplomata.

Afirma ainda que não há registo de que esses serviços de consultoria jurídica tenham sido prestados.

O jornal espanhol El País revela a acusação que pede para Catarina Loureiro e para o marido oito anos e meio de prisão a que acrescenta uma multa de 3,7 milhões de euros para cada um e uma indemnização de 1,4 milhões de euros ao fisco espanhol.

Para o antigo embaixador e sogro de Catarina Loureiro, o Ministério Público pede três anos e meio de cadeia e uma multa de quase 380 mil euros.

A justiça portuguesa terá cooperado na investigação, enviando informação sobre as contas bancárias da família e a compra de imóveis em Lisboa.