Setúbal: Câmara encerrou estrada da Arrábida devido a risco de derrocada

O troço de estrada encerrado é da Rua do Círio da Arrábida, entre as praias da Figueirinha e Galapos, onde existe risco de derrocada de um bloco de rocha. A autarquia avisa que estará interdita até dia 28 de fevereiro, tempo o suficiente para concluir os estudos sobre a perigosidade e viabilidade de circulação na via.