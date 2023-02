"Tornou-se insuportável": moradores do Porto contratam guardas-noturnos para travar assaltos

O aumento da criminalidade na zona da Pasteleira, do Porto, está a afeta as zonas envolventes, e há cada vez mais moradores que se juntam para contratar guardas-noturnos.

Mais de 60 moradores da zona das Condominhas, na cidade do Porto, fartaram-se de esperar e decidiram avançar com as próprias carteiras. Contrataram dois guardas-noturnos, que por 20 euros por mês a cada residente, zelam pela segurança de todos.

Até ao momento estão satisfeitos com os resultados, mas lamentam que tenha sido necessário chegar a este ponto.

Os moradores daquela zona relatam que antes desta solução, os assaltos e os distúrbios noturnos eram “quase diários”.

Noutra zona, existem porteiros há mais de 20 anos

Ali próximo, na muito habitada Rua do Orfeão do Porto, existe, há mais de 20 anos, um serviço de portaria externa. Dois porteiros fazem rondas durante toda a noite e tentam, quase sempre, dissuadir todos aqueles que por ali consomem substâncias ilícitas.

Rui Moreira, autarca do Porto, tem pedido a criminalização do consumo de droga na via pública, situação que o presidente da Câmara considera um atentado ao pudor.