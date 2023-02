Arte para crianças e jovens internados

O projeto desenvolvido em parceria entre o Centro Materno Infantil do Norte e o Museu Nacional Soares dos Reis tem como objetivo melhor o tempo de internamento e tentar atenuar o impacto da doença nos mais novos.

As crianças e jovens do CMIN podem desenvolver projetos artísticos durante o internamento de forma a melhorar o tempo que passam no hospital.

“Ficam surpreendidos, quer eles, quer os pais, e ficam muito satisfeitos, porque têm atividades extra. Neste caso é o museu que vem cá”, afirma Maria Morais, educadora do Centro Materno Infantil do Norte.