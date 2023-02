Farmácias querem reforçar o seu papel no sistema de saúde

Com o objetivo de reduzir a pressão sobre hospitais e centros de saúde, as farmácias querem fazer testes rápidos para despiste de infeções, reforçando desta maneira o seu papel no sistema de saúde.

Com esta proposta, as farmácias funcionariam como uma primeira triagem. O processo já está nas mãos do ministro da saúde.

Em declarações à SIC, Ema Paulino, presidente da associação nacional de farmácias, garante que a maioria das pessoas apresentam os seus sintomas iniciais na farmácia.

O objetivo é protocolar com o Serviço Nacional de Saúde uma intervenção que seja feita, precisamente, pelo farmacêutico que possa determinar se aquela é uma situação que possa ser desde logo resolvida na própria farmácia, através da instituição de medidas farmacológicas como medicamentos não sujeitos a receita médica, ou se é, de facto, necessário referenciar ao médico, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível de urgências hospitalares.", disse Ema Paulino.

A presidente da associação nacional de farmácias alertou para o facto de ainda não existir um meio de comunicação entre as farmácias e os centros de saúde e hospitais.

O que acontece é que não há capacidade, por parte das farmácias, não há canais de comunicação abertos com os centros de saúde, nem com os hospitais para transmitir também esta informação e para fazer a referenciação de uma forma mais rápida e efetiva, referiu.

André Biscaia, presidente da associação nacional de unidades de saúde familiar, deixou claro que Portugal fez um trabalho "muito importante" na área dos sistemas de informação, mas tem noção que "ainda há algum trabalho a fazer" nesta área.

A Associação das unidades de saúde familiar vê benefícios na proposta, mas sublinha que o acesso aos cuidados de saúde deve ser flexível.

"Vimos isso na covid-19 era diferente se essa pessoa chega com um conjunto de sintomas e de queixas à consulta com o médico de família, já com um teste feito a dizer que é positivo, isso orienta-nos a nossa atuação. Portanto, tudo aquilo que possa ajudar no diagnostico é importante, agora a discussão sobre quem é a porta de entrada, quem é que é o porteiro, quem é a sala de estar do sistema, isso são tudo discussões que não ajudam a chegar a bom porto.", concluiu.

A SIC contactou o ministério da Saúde, mas, até ao momento, não obteve resposta