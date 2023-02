Trabalhadores protestam pelo aumento geral dos salários

A CGTP promoveu hoje uma série de marchas pela subida dos salários e contra o aumento do custo de vida em todo o país. A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, afirmou que estes protestos que a central sindical convocou não são o fim da viagem na luta dos trabalhadores.

Em Setúbal, cerca de 300 pessoas manifestaram na manhã desta quinta-feira, juntando trabalhadores do setor público ou privado e reformados. Protestam contra a atual inflação, queixando-se que com o salário que recebem as dificuldades em levar bens essenciais para casa aumentam cada vez mais. Exigem subida nos salários e pensões para enfrentar o aumento do custo de vida.

A maioria dos manifestantes que se juntaram em Setúbal, esta manhã são funcionários públicos, como Tânia, cantoneira de profissão, ganha o salário mínimo e com três filhos para sustentar revela que aderiu ao protesto pelo “aumento do salario, isto da inflação tem influenciado muito a nossa vida, o aumento das rendas está a ser insuportável, o aumento da luz também, o aumento do gás, o aumento da alimentação. Não há apoios sociais suficientes, para quem tem família, os filhos especialmente, tem sido uma luta diária."