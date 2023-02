Há novidades no acesso ao ensino superior

O Governo anunciou esta sexta-feira mudanças no acesso ao ensino superior a partir do próximo ano letivo.

Cada curso vai passar a ter duas vagas para os alunos mais carenciados e o calendário de candidaturas e de resultados vai ser antecipado para que os alunos deslocados tenham mais tempo para organizar a mudança.

Valorizar mais o trabalho realizado nas escolas e permitir que todos os alunos consigam ingressar no ensino superior são os principais objetivos do novo modelo.

O contingente prioritário para alunos beneficiários do escalão A vai avançar este ano como estudo-piloto.

“Garantir 2% das vagas, para cerca de 2.200 pessoas mais carenciadas, permitem que ninguém fique para trás e permitem que todos os alunos que queiram ingressar no ensino superior não o deixem de fazer por razões económicas”, afirmou a ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato.

Há também mudanças, tanto no calendário de candidaturas como na divulgação dos resultados das colocações, que serão antecipados em todas as fases. Este ano o processo vai começar a 24 de julho e terminar a 30 de setembro.

“Os alunos ficam a saber mais cedo (...) os deslocados têm mais tempo para organizarem a sua vida”, defendeu a ministra.

O ministro da Educação, João Costa, acredita que este novo modelo é mais equilibrado.

“Não há conclusão do ensino secundário sem o trabalho dos professores e, aliás, estas medidas passam por uma valorização maior do trabalho que os professores fazem ao longo destes três anos”, disse.

No início da semana, o Governo apresentou as primeiras alterações. No total os alunos vão ter de realizar três exames: o de Português passa a ser obrigatório e as outras duas provas vão ser definidas pelos estabelecimentos de ensino para onde se candidatarem.

As provas vão passar a contar 25% da nota final da disciplina e 45% da média da candidatura. Estas mudanças só entram em vigor no ano letivo de 2025/2026.