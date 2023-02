Ligar para o 112: SIC acompanha ação de sensibilização da PSP

O 112 recebeu 19 mil chamadas por dia no ano passado, sendo 75% relacionadas com situações de doença, risco de vida ou necessidade de assistência médica imediata.

A SIC acompanhou uma ação de sensibilização da PSP com os mais novos.

A sala em que receberam os menores é onde chegam os pedidos de ajuda dos nove distritos mais a sul de Portugal. Além de Lisboa, contando com Porto e ilhas, no ano passado, o 112 recebeu sete milhões de chamadas, uma média de 19 mil por dia. A maioria, 75% relacionada com situações de doença ou trauma.

A lição foi aprendida na manhã desta sexta-feira, numa ação de sensibilização da PSP com crianças, onde relembrou em que situações essa ajuda deve ser pedida.

Estes casos, assim como os de crime, são remetidos para as autoridades respetivas.

A chamada de voz apenas é encaminhada quando se tratam de situações de emergência médica.