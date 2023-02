O Ministério Público está a investigar, há mais de dois anos, o caso da morte de um trabalhador na ETAR da Guia, em Cascais. A demora na conclusão deste inquérito-crime está também a atrasar o desfecho do processo de acidente de trabalho e o eventual pagamento de indemnização à família da vítima.

José Miranda morreu no dia 28 de novembro de 2020, quando fazia o turno da noite. Ao passar por cima de um poço com seis metros de profundidade, partiram-se as vigas de suporte das tampas e foi sugado pelas bombas.

Chamada ao local na noite do acidente, a Autoridade para as Condições de Trabalho identificou várias falhas de segurança por parte da empresa, a Águas do Tejo Atlântico, e - com esse pretexto - a seguradora escusou-se ao pagamento da indemnização prevista no seguro de acidentes de trabalho.

A suspeita de crime de homicídio por negligência está ainda a ser investigada pelo Ministério Público. A demora condiciona o processo que corre no Tribunal do Trabalho, dada a importância do inquérito-crime. Sem esse desfecho, também a viúva receia aceitar a indemnização proposta pela empresa Águas do Tejo Atlântico, mantendo-se o impasse nas negociações.

Dois anos e dois meses depois do acidente, nem sequer terão sido ainda ouvidas todas as testemunhas por parte da investigação criminal.

O Ministério Público, questionado várias vezes pela SIC ao longo do tempo, limita-se a informar que a "investigação prossegue, não tendo o inquérito conhecido despacho final".

A família da vítima garante não ter recursos financeiros para pagar a advogados e custos de processos em tribunal.