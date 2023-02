Praga de escaravelhos obriga ao abate de palmeiras no Porto

A Câmara do Porto adiantou esta sexta-feira que, em 2022, foram realizadas 2.535 intervenções em 130 palmeiras da cidade no decorrer das ações de controlo do escaravelho-vermelho (rhynchophorus ferrugineus), uma praga que entrou em Portugal em 2007, pelo Algarve, e rapidamente se alastrou a todo país. A espécie que obrigou a abater sete palmeiras de pequeno porte.

A autarquia esclarece que tem vindo a acompanhar o estado fitossanitário de 130 palmeiras distribuídas pela cidade, especialmente as palmeiras do Jardim do Passeio Alegre, da Avenida D. Carlos I e as sete palmeiras dos Jardins do Palácio de Cristal, conjuntos arbóreos classificados como de interesse público.

"O município do Porto tem desenvolvido múltiplos esforços para preservar e enaltecer todo o património arbóreo público municipal", salienta.

As palmeiras afetadas apresentam vários sintomas como a coroa desguarnecida de folhas jovens no topo ou com aspeto achatado pelo decaimento das folhas centrais.

O município do Porto tem cerca de 65 mil árvores, distribuídas por arruamentos, espaços verdes, jardins e parques. Em 2020 e 2021, a Câmara do Porto realizou 1.869 intervenções em palmeiras da cidade, tendo sido removidas nove palmeiras que "sucumbiram" ao escaravelho, uma na Praça Gomes Teixeira e oito no Passeio Alegre.