O fogo, cujo alerta foi dado pelas 11:59, tinha no local, pelas 13:55, 61 operacionais, apoiados por 22 veículos de várias corporações de bombeiros e GNR, acrescentou o comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

Um incêndio numa fábrica de cortiça em Fiães, Santa Maria da Feira, mobilizou dezenas de operacionais mas ao início da tarde foi dado como dominado, adiantou à Lusa fonte do comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto. Três pessoas tiveram de ser assistidas.

Pelas 14:00, o incêndio foi dado como dominado, adiantou fonte do comando sub-regional da Área Metropolitana do Porto. Segundo a mesma fonte, no local há registo de três pessoas que tiveram de ser assistidas, dois bombeiros e um civil.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Lourosa, Carlos Lamas, adiantou que quando chegaram ao local "havia um armazém tomado pelo fogo" e evitaram "que as chamas se propagassem aos outros armazéns".

"O incêndio está dominado, estamos a fazer o rescaldo e a retirar material incandescente e a esvaziar o armazém", informou ainda.

Carlos Lamas precisou que dois bombeiros e o proprietário da fábrica sofreram queimaduras ligeiras e foram transportados ao hospital. O comandante disse desconhecer se a fábrica estaria em laboração.

