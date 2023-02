Montenegro propõe recuperação "do tempo possível" de serviço dos professores

O Presidente do PSD, Luís Montenegro, quer que o Governo conte parte do tempo de serviço perdido pelos professores.

A proposta, sem detalhes, foi deixada este domingo pelo presidente do PSD durante o discurso de encerramento do congresso dos Trabalhadores Social-Democratas, em Lisboa.

"Valorizar a carreira dos professores com regras de progressão, de recuperação do tempo possível face àquilo que o país teve de viver fruto das irresponsabilidades do passado, é um desígnio também do PSD", afirmou Luís Montenegro.