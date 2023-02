Serviços de urgências registam forte pressão

Este está a ser um fim de semana de forte pressão sobre as urgências. O Sindicato Independente dos Médicos diz que a falta de ação do Governo levou a que o inverno tenha levado vários serviços à beira da rotura.



Uma situação que até poderá agravar-se no final do mês, quando o pagamento de horas extraordinárias deixar de estar equiparado ao dos tarefeiros. O regime que aumentou o pagamento das horas extraordinárias dos médicos

termina no fim de fevereiro.



O Sindicato quer que o Governo o estenda por mais 4 meses, para evitar uma redução do valor em cerca de 50 por cento, até que seja encontrada uma solução definitiva nas negociações com o Ministério.