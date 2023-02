Aluno da Universidade de Coimbra vence concurso mundial

"O objetivo era simular as operações num estádio de futebol com capacidade para 5.000 pessoas, que tinha muitos problemas, por exemplo, longas filas de espera e, por consequência, a baixa satisfação dos adeptos e também baixos níveis de lucros, porque com longas filas os adeptos acabavam por desistir de utilizar os serviços disponíveis", adianta Arthur Jorge Correa, distinguido com um prémio de 2.500 dólares (2.350 euros).

Para resolver estes problemas, segundo a FCTUC, o aluno do Departamento de Engenharia Mecânica "construiu um modelo base que reflete a situação atual do sistema, implementando medidas para melhorar as operações, os lucros e a satisfação dos adeptos", recorrendo ao 'software' de simulação da Simio.

"Uma das melhorias implementadas foi uma fila de espera rápida na entrada do estádio, porque, por exemplo, os adeptos podiam trazer bolsa ou não e o modelo atual considerava que os adeptos sem bolsa tinham que esperar a revista dos adeptos com bolsa. Assim, implementei uma fila para os adeptos que não trazem mochila e passam diretamente para a entrada do estádio", explica Arthur Jorge Correa, citado na nota.

O jovem, por outro lado, também considerou "a opção de voluntários nas lojas e nos bares do estádio, o que permitiria uma redução de custos, filas rápidas também nos bares para adeptos que só queriam comprar bebidas e, ainda, um ajuste na capacidade, porque muitos serviços não tinham pessoal para atender todo a procura".

Ter vencido a competição mundial, além de ser "fundamental para o currículo", permitiu ao aluno "aprender mais sobre simulação" numa área em que "gostaria de trabalhar no futuro".

Com sede na Pensilvânia, nos EUA, e representada em mais de 28 países, a Simio "foi criada para fornecer soluções de ponta na área do 'design', emulação e agendamento de sistemas complexos", refere a FCTUC.