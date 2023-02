Estudantes do Porto querem testar semana de quatro dias de aulas na universidade

Os estudantes universitários querem testar a semana de 4 dias de aulas, à semelhança do que acontece com as empresas. A proposta da Federação Academica do Porto (FAP) seguiu esta segunda-feira para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Não se trata apenas de ganhar um dia livre, de folga semanal, a proposta que deu entrada no gabinete da ministra que tutela o ensino superior prevê também a redução do número de horas dentro de uma sala de aula.

“Portugal é dos países que têm mais carga horária letiva, comparado com outros países europeus, por exemplo nós temos cerca de 21 horas de aulas semanais, quando por exemplo, a realidade encontrada em países como a França, Bélgica, e os Países Baixos, a média encontra-se entre as 16 e 18 horas”, afirma Ana Gabriela Cabilhas, Presidente da Federação Académica do Porto,



Somando essas 21 horas de aulas ao tempo de estudo previsto por disciplina, dá 46 horas semanais, bem mais, diz a presidente da Federação Académica do Porto, que as 35 horas de trabalho da função pública ou as 40 horas do setor privado.

O objetivo, segundo a presidente da FAP “não é reduzir o tempo” mas sim “otimizar e melhorar a qualidade do tempo que um estudante tem com um professor”.

Para Ana Gabriela, é necessário retirar lições do período de pandemia, e voltar novamente a modelos de ensino híbrido “porque temos auditórios com 50, 100 estudantes, em que temos aulas teóricas com um modelo expositivo, pouco inovador, numa comunicação unilateral. E isto já não corresponde às expetativas e às necessidades dos estudantes que chegam hoje ao ensino superior nativos digitais e continuamos de facto a ter um ensino muito no século passado”.

A ideia é implementar um projeto piloto já no próximo ano letivo durante um semestre. A Federação Académica do Porto acredita que esta mudança teria efeitos práticos na melhoria das condições de saúde mental dos estudantes e que seria também uma mais-valia para os trabalhadores estudantes.