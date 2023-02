Criança de 10 anos retirada à mãe para ser entregue à Segurança Social francesa

Uma criança de 10 anos foi retirada à mãe para ser entregue à Segurança Social francesa. A mulher é acusada de subtração de menor enquanto tenta recuperar a guarda do filho.

Quando Sandra regressou de França há mais de três anos, inscreveu o filho no futebol e numa banda em Seia, mas tudo o resto aprendia em casa. O abandono escolar foi objeto de uma denúncia anónima e pouco depois de um mandado europeu de detenção.

O menino ficou temporariamente à guarda de um elemento da família e dois dias depois institucionalizado. A mãe, uma mulher de 38 anos, foi detida no posto de Seia a 3 de fevereiro e levada à presença do juiz do Tribunal da Relação.

A justiça francesa quer julgar Sandra pelo crime de subtração de menor depois de fugir em 2019 dos arredores de Paris, onde queixas do ex-companheiro deram origem à perda judicial da tutela.

Agora, mãe e filho sofrem as consequências à distância de uma videochamada por dia autorizada pelo tribunal de Seia.

Na sexta-feira passada, o tribunal de Seia ordenou que o menino fique na instituição de Gouveia nos próximos três meses.