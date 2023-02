Número "elevado" de cesarianas "põe em causa a qualidade técnica dos serviços"

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, afirma que os elevados números de cesarianas em Portugal “põem em causa a qualidade técnica desses serviços”.

Pizarro propõe que se encontre “um modelo de regulação que preserve a enorme qualidade do sistema de Saúde Materno-Infantil”, que é “incompatível com salas de parto com baixíssimo volume” de nascimentos e “com salas de partos com volume de cesarianas que se aproxima dos 100% em vários casos”.

Esta situação “tem de ser corrigida”, diz o ministro, e têm que ser tomadas “medidas regulamentares que garantam essa correção nos próximos meses”.

Mais de 37% dos 75.468 partos realizados em 2021 foram por cesariana, anunciou esta terça-feira a Entidade Reguladora da Saúde.

"Nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) a percentagem de cesarianas no total de partos correspondeu a 30,7%, contrastando com a realidade dos hospitais privados e sociais, em que a percentagem de cesarianas ascendeu a 65,9% dos partos realizados nestes estabelecimentos”, indica uma monitorização da ERS sobre a atividade dos prestadores de cuidados de saúde de obstetrícia.

Segundo o documento, o tipo de cesariana mais representativo nos hospitais privados e sociais foi a programada (49,0%), enquanto nos hospitais públicos as cesarianas urgentes foram as mais frequentes (53,9%).

Dos 75.468 partos realizados em 2021, 60.759 foram em hospitais públicos e os restantes 14.709 decorreram em unidades fora do SNS.