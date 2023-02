Ventura entende que Marcelo aceitaria solução de Governo entre Chega e PSD

O presidente do Chega, André Ventura, disse que se tinha comprometido junto do Presidente da República a criar uma alternativa de Governo.

Caso Marcelo não quisesse teria dito: “Olha meu amigo, pode comprometer-se com o que quiser, enquanto eu aqui estiver o Chega não vai ser parte do Governo”, considerou o presidente do Chega.

No entender de Ventura, o que o Presidente está a pedir é para explicarem “ao país qual vai ser essa alternativa” e pode até aceitar que o Chega faça parte de uma futura solução de Governo à direita.

O Presidente da República, “honestamente, está do lado de Luís Montenegro”, diz Ventura, que acrescentar ser preciso “dar essa clareza de dizer [que há] caminho para andar”.