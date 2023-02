Destruída planta infetada com "Xylella fastidiosa" e criada zona tampão em Baião

Uma planta infetada com a bactéria "Xylella fastidiosa" foi destruída no concelho de Baião, em meados de janeiro, não tendo sido encontrados outros exemplares desde então, informou esta quarta-feira fonte autárquica.

Segundo José Manuel Ribeiro, técnico florestal naquele município do distrito do Porto, a infeção, inédita no concelho, foi confirmada pelo Ministério da Agricultura numa sebe com cerca de 50 metros de extensão, situada nas proximidades do quartel dos bombeiros.

"Os técnicos fizeram o teste que resultou positivo", explicou, acrescentando que num raio de 50 metros não há registo de mais nenhuma planta infetada. Nesse raio, contou, foram abatidas todas as plantas.

A bactéria 'Xylella fastidiosa', detetada há quatro anos em Portugal e associada a doenças que foram "devastadoras para a agricultura", já levou à criação de sete Zonas Demarcadas a Norte, afetando a produção de "espécies de elevado valor económico".

Classificada como "bactéria de quarentena" pela Organização Europeia para a Proteção das Plantas (EPPO), em Portugal, a 'Xylella fastidiosa' foi detetada, em janeiro de 2019, em plantas de lavanda num 'zoo' em Vila Nova de Gaia, no Porto.

A sua deteção levou à definição da primeira zona demarcada do país - a Área Metropolitana do Porto (AMP) - e, desde então, a região Norte conta já com sete zonas demarcadas: AMP, Alijó, Baião, Bougado, Mirandela e Mirandela II, e Sabrosa.

Em Baião, informou José Manuel Ribeiro, foi fixada a área tampão no final de novembro, num raio de dois quilómetros e meio, para os serviços do Ministério da Agricultura fazerem a monitorização.

O técnico disse à Lusa que não se decidiu ainda quais os próximos passos seguintes, uma vez que ainda se está a trabalhar na identificação do tipo e bactéria, uma vez que, observou, há inúmeras variantes.

Referiu, ainda, a importância de monitorização da situação para acautelar a possível infeção de outras plantas, nomeadamente de espécies importantes para o consumo humano, como vinhas, outras árvores de fruto e até árvores de grande porte.