Greves na justiça adiam processos e teme-se que situação piore

A greve dos oficiais de justiça já adiou centenas de diligências nos tribunais de norte a sul do país e o cenário pode agravar-se. Esta quarta-feira começou outra greve que se prolonga até 15 de março.

A greve dos oficiais de justiça adiou a venda do hotel de Monfortinho. Não houve, aliás, qualquer diligência na tarde de terça-feira no Tribunal de Comércio do Fundão e a antiga joia do Grupo Espírito Santo só deve voltar à praça no final do mês que vem.

Outro processo afetado foi o e-toupeira, adiado desde 25 de janeiro. Os funcionários judiciais Júlio Loureiro e Júlio Silva e ainda o assessor jurídico da SAD do Benfica, Paulo Gonçalves, esperam pelo acórdão no processo.

Um ano e cinco meses depois do início do julgamento, a nova data do acórdão está por designar. Este é um caso mediático mas haverá outros cujo desfecho pode ser retardado.

Desde a meia-noite desta quarta-feira que também o sindicato dos funcionários judiciais convocou uma greve com duração de mais um mês às diligências de primeira linha e especialmente aos atos que envolvam pagamentos a terceiros ou captação de receita para o Ministério da Justiça.

O sindicato pede ao Governo o descongelamento das carreiras, um suplemento processual indexado a 14 meses e a contratação de pelo menos 1.200 funcionários.

O sindicato dos funcionários judiciais tem mais de 5.500 associados, 90% do total dos profissionais. Admite-se que os constrangimentos do último mês e meio nos tribunais portugueses sejam agravados até meados de março.