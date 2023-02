O ministro da Administração Interna aponta responsabilidades às Câmaras Municipais de Lisboa e do Porto, no incêndio da Mouraria e no tráfico de droga. Ouvido esta quarta-feira no Parlamento, José Luís Carneiro disse que o trabalho da polícia não chega para travar os problemas sociais e que quem deve fiscalizar as habitações são as autarquias.

O ministro entrou na audição desta quarta-feira com as críticas de Rui Moreira e Carlos ainda recentes e aproveitou o espaço para apontar a culpa para fora do Governo.

Problemas de “habitabilidade devem estar identificados na rede municipal”

Relativamente ao incêndio na Mouraria, que pôs a nu vários problemas, o PSD quis saber onde para o SEF, quase dois anos depois da decisão de extingui-lo.

O ministro respondeu dizendo que os problemas de “habitabilidade devem estar identificados na rede municipal”, retirando responsabilidades ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Combate à droga é uma “responsabilidade de nível local”

Relativamente ao tráfico de estupefacientes na cidade do Porto, o discurso de José Luís Carneiro também foi dirigido à Câmara Municipal ao dizer que esta questão é uma “responsabilidade de nível local”.

O ministro revelou dados relativos ao ano de 2022 que comprovam o reforço do policiamento e do SEF, contudo, a oposição apontas estas respostas como sendo insuficientes.