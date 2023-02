Ao contrário das últimas semanas, os dias voltaram a estar mais quentes. Os dias frios vão dar tréguas e as temperaturas vão subir.

No Carnaval, as temperaturas devem ultrapassar os 20 graus em grande parte do país. Ainda assim, este período poderá ser marcado por alguma chuva, mas com pouca intensidade

No entanto, e apesar da subida das temperaturas, as noites vão continuar frias.