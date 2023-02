De 2018 a 2022, quanto subiram os preços das casas em Lisboa e no Porto?

Em Lisboa, o metro quadrado custava em 2018 uma média de 3.447 e não parou de subir. No ano passado, já ultrapassava os 4.200 euros. Mesmo ao lado, em Sintra, o cenário é idêntico: em 2018, o metro quadrado rondava os 1.000 euros e em 2022 já custava praticamente o dobro (1.953 euros).

A realidade a Norte não é muito diferente. Comprar casa no Porto custava 1.900 euros por metro quadrado em 2018. Quatro anos depois, ultrapassa os 3.000 euros. Matosinhos viu o preço do metro quadrado subir mais de 1.000 euros - passou dos 1.266 para os 2.324 euros.

Quem não consegue comprar casa, vê-se obrigado a recorrer ao arrendamento, onde os valores também não pararam de subir. Por exemplo, a renda de um T3 com 100 metros quadrados rondava 1.300 euros em 2018. No ano passado, já se pagava praticamente 1.600 euros.

Em Sintra, uma casa idêntica viu a renda a subir 300 euros em quatro anos. No Porto, arrendar os mesmos 100 metros quadrados custava em média 900 euros em 2018 - no ano passado, ultrapassou os 1.200 euros. Nos arredores, em Matosinhos, os arrendatários viram a renda a subir do 730 para os 1.150 euros.