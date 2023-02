Em dia de negociações, professores continuam a manifestar-se

O S.TO.P. convocou mais uma manifestação de professores, para dia 25 de fevereiro.

O anúncio surgiu pouco antes dos sindicatos e o Ministério da Educação regressarem às negociações sobre um novo modelo de recrutamento e depois do primeiro ministro ter afastado a possibilidade de pagar na íntegra o tempo de serviço dos professores.

“Isso tinha um custo para o país que era 1.300 milhões de euros de despesa permanente todos os anos. Eu não vejo que o país tenha condições para acrescentar 1.300 milhões de euros de despesa para todo o sempre. A minha obrigação não é chegar a acordo com os sindicatos é resolver os problemas dos professores que se traduzem em problemas do país”, afirmou o primeiro ministro.

André Pestana, líder do S.TO.P., quer “enterrar, simbolicamente, a escola democrática e de qualidade que infelizmente está a ser atacada nos dias de hoje”, mencionando a falta de consideração que o governo está a ter.

Num palco semelhante, com professores em protesto, também a Fenprof garantiu que não vão parar nem desistir de exigências: como o descongelamento do tempo de serviço, que com a pressão partidária de há 4 anos levou o primeiro-ministro a ameaçar demitir-se.

Mário Nogueira, secretário geral da FENPROF relembra quando o primeiro ministro "ameaçou ao país a demissão. Um primeiro ministro que ameaça a demissão de um governo e criar uma crise política por causa do tempo de serviço dos professores, acho que nenhum de nós estava a contar que o senhor primeiro ministro tivesse mudado de ideias"."

Com esta imposição, sindicatos e ministério seguiram a agenda sobre um novo modelo de recrutamento, que começou a discussão em setembro, e que tem sido levado num clima de revolta por parte dos professores que continuarão na rua “por eles, pelos nossos alunos, pelos sindicatos que representam os trabalhadores”.