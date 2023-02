CP sem supressão de comboios entre as 00:00 e as 08:00

A CP não registou qualquer supressão de comboios, entre as 00:00 e as 08:00 de hoje, quando ainda se mantém a greve iniciada no dia 08 de fevereiro e que se mantém até terça-feira.

De acordo com dados divulgados pela transportadora, não foram suprimidos quaisquer comboios no serviço regional, longo curso, e nem nos urbanos de Lisboa e Porto.

A CP tem no seu 'site' um alerta aos passageiros para perturbações na circulação até dia 21 de fevereiro.