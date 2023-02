Há um lugar em Vila Nova da Barquinha para descobrir os segredos dos templários

O Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova Barquinha, conta a história das ordens templárias do Templo e de Cristo. Fomos conhecer os pormenores deste espaço que conta com achados arqueológicos do século XIV.

Há um lugar em Vila Nova da Barquinha onde os segredos dos templários podem ser descobertos a cada esquina.

Entre guerreiros templários e achados arqueológicos, é no Centro de Interpretação Templário de Almourol que é contada a história das ordens do templo e de Cristo.

Inaugurado a 18 de novembro de 2018, o Centro de Interpretação funciona como um complemento da visita ao Castelo de Almourol, que recebe anualmente mais de 100 mil visitantes.

Desde os interessados pelo tema até aos curiosos, quem descobre o CITA pela primeira vez admite que é para voltar.

Num projeto que pretender alavancar a ligação do concelho barquinhense à questão templária, a antiguidade das peças que compõem o espólio refletem a importância do território numa outra época.

Com crescimento de visitas e exposições temporárias que aprofundam a cada dia os segredos templários, está para breve uma remodelação do espaço com o intuito de colocar à vista do público peças inéditas da época templária.