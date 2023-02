A reabertura do Castelo de Ourém tem levado milhares de visitantes à cidade. O concelho espera agora que a Jornada Mundial da Juventude seja também um impulso para o crescimento da economia local.

O burgo amuralhado de Ourém remonta à pré-história. Foi conquistado aos mouros e hoje é ocupado todos os dias pelos povos de diferentes origens que visitam o renovado castelo do Concelho.

Depois das obras de reabilitação do momento, hoje o castelo de Ourém é um espaço cultural de referência no médio Tejo.

Até ao final do mês esteve patente uma exposição dedicada aos 40 anos do processo crime do atentado ao Papa João Paulo II.

Num espaço que pretende trazer até à parte histórica de Ourém uma programação cultural diversa.

Este ano a expectativa é elevada, são esperados milhares de visitantes peregrinos da Rota Carmelita para a jornada mundial da juventude.

A visita guiada com a duração de uma hora, tem o custo de dois euros e meio e pode ser marcada através do sítio do Castelo de Ourém.