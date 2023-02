Sismo na Turquia: equipa de resgate e salvamento portuguesa já regressou

Christian Atsu, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, foi encontrado morto nos escombros do prédio onde vivia na Turquia. O número de vítimas não tem parado de subir, e 300 horas depois do sismo ainda há pessoas a serem resgatadas.

Atsu, de 31 anos, que jogava pelo Hatayspor, clube da Super Liga turca, foi encontrado nas ruínas de um luxuoso prédio de 12 andares onde morava na cidade de Antáquia, província de Hatay,

“O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros”, disse o empresário Murat Uzunmehmet à agência de notícias privada DHA.

O número de mortos no sismo de magnitude 7,8 em 6 de fevereiro no sudeste da Turquia e no norte da Síria ultrapassou 43.000 na sexta-feira e certamente aumentará à medida que as equipas de busca encontrarem mais corpos.

Atsu, de 31 anos, que já jogou pelos clubes da Premier League inglesa Chelsea, Newcastle United, Everton e Bournemouth, assinou com o Hatayspor vindo de uma equipa saudita no final do ano passado.