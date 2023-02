Academia Digital ensina tecnologias a milhares de pais

Com um filho no segundo ano, Isabel decidiu que era tempo de dominar melhor o computador e a internet. Os filhos já sabiam, as mães têm aprendido nas aulas da Academia Digital para Pais.



Um programa gratuito de literacia digital para famílias de alunos do 1º e 2º ciclos.

O agrupamento de escolas da Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, é um dos 676 de todo o país que aderiram. A Academia Digital para Pais é uma parceria entre a E-Redes e a Direção-Geral da Educação.



Foi criada em 2020, durante a pandemia, quando os confinamentos obrigavam a aulas à distância. E deixaram alguns pais à deriva nas tecnologias.

Na primeira edição, em 2020, inscreveram-se quase mil pais.

Nesta terceira fase, já são mais de 4300 os que frequentam estas aulas em horário pós-laboral.



A maioria dadas por alunos do secundário que se voluntariaram para ensinar.



A Direção Geral da Educação faz um balanço muito positivo do projeto. Acredita que a Academia Digital para Pais pode ajudar a combater assimetrias, reduzir o abandono e o insucesso escolar, e ainda aproximar escolas e famílias.