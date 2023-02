Investigação da PJ concluiu que Danijoy Pontes morreu de causas naturais na cela

A Polícia Judiciária concluiu que Danijoy Pontes morreu de causas naturais. O caso do recluso encontrado sem vida, em 2021, na cadeia de Lisboa, serviu para alterar procedimentos no sistema prisional. Na sequência deste caso, é a Polícia Judiciária o órgão de policia criminal chamado a investigar todas as mortes.

O diretor-geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais confirmou à SIC o conteúdo da investigação da Polícia Judiciária, revelado pelo Diário de Notícias.

A judiciária concluiu que Danijoy Prontes, encontrado sem vida em 2021 dentro da cela do Estabelecimento Prisional de Lisboa morreu de causas naturais

como já tinha determinado o Ministério Público, no ano da morte do são-tomense.

Ficam assim por fundamentar as suspeitas da família, que apontavam para o homicídio do recluso que se encontrava a cumprir uma pena de prisão de seis anos por roubo de telemóveis.

Foi a partir da sua morte e de outras duas, ocorridas em setembro em 2021, nas cadeias de Lisboa e Alcoentre que Francisca Van Dunem, a então ministra da justiça, determinou que as chamadas mortes violentas ou de causa desconhecida seriam investigadas pela Polícia Judiciária.

Até então, os órgãos de polícia criminal chamados às prisões eram a PSP e a GNR, consoante a proximidade territorial das cadeias.