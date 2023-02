Medidas para a habitação "mostram desespero do Governo"

Francisco Louçã critica as medidas de apoio à habitação anunciadas pelo Governo. Em entrevista ao JN e à TSF, o antigo líder do Bloco de Esquerda diz que mostram o desespero do executivo por não ter cumprido com as promessas que fez.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro apresentou um pacote de medidas, estimado em 900 milhões de euros, para responder à crise da habitação em Portugal .

Entre as medidas que visam estimular o mercado de arrendamento, assim como a agilização e incentivos à construção, incluem-se:



O antigo líder do Bloco de Esquerda não quis comentar a sucessão de Catarina Martins, mas não deixou de falar sobre a forma como os PS e PSD lidam com o Chega.

Francisco Louçã acusa o PS de usar o Chega para criar o medo de um governo de direita mas diz ainda que o PSD não hesitará em fazer uma aliança com o partido de André Ventura para subir ao poder.