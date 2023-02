Aumentam os pedidos de ajuda no Médio Tejo

Com a subida dos preços e das taxas de juro, uma parte significativa da classe média não consegue suportar os custos. Com os escalões desajustados da realidade, as entidades de apoio começaram a trabalhar em rede para tentar ajudar em todas as situações.

A região do Médio Tejo não é exceção. Em Torres Novas, os pedidos de ajuda das famílias sem capacidade financeira aumentaram.

Com o aumento do preço do cabaz de bens alimentares em mais 45 euros face ao ano passado, acaba por ser cada vez mais difícil fazer face a todos os pedidos de ajuda a mais uma classe desfavorecida.