Medina desmente alegada denúncia de envolvimento em caso que motivou buscas na CM de Lisboa

O ministro das Finanças disse que não tem conhecimento de quaisquer alegações que o impliquem no caso que originou buscas à Câmara Municipal de Lisboa, no mês passado.

Em comunicado às redações, Fernando Medina disse que, a existirem alegações, as mesmas serão falsas.

“Não tenho conhecimento de quaisquer alegações que, a existirem, são totalmente falsas”, declarou.

O esclarecimento surge depois de uma informação avançada pela TVI/CNN que dá conta que Fernando Medina poderá vir a ser constituído arguido no caso que motivou as buscas à Câmara Municipal de Lisboa.

Segundo a a Procuradoria-Geral da República (PGR), a 20 de janeiro tinham sido constituídas arguidas três sociedades e respetivos representantes legais.

A Polícia Judiciária realizou buscas na Câmara por "suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação", numa nomeação para "prestação de serviços que foi assinada em 2015" pelo então presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), que é agora ministro das Finanças.

No entanto, num esclarecimento prestado dias depois, a PGR confirmou à SIC que as buscas decorreram no âmbito do processo Tutti Fritti. Também de acordo com o diretor nacional da Polícia Judiciária, em causa estão "factos em investigação, mais antigos até" do que o mandato de Fernando Medina", negando qualquer relação com o mandato de António Costa.