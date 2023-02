País

Sismo de magnitude 2,0 sentido na ilha Terceira

REDA&CO

O sismo foi sentido com intensidade máxima de IV na Escala de Mercalli Modificada na freguesia da Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores aconselha à população que se informe em relação a medidas de prevenção, caso ocorram possíveis réplicas.