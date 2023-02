Festa do porco juntou à mesma mesa centenas de pessoas em Portalegre

A carne de porco é elemento central na gastronomia alentejana. O momento da matança, geralmente no inverno, era vivido em clima de festa. Agora, longe do cenário tradicional, o mais importante é a recordação dos sabores.

Migas com entrecosto, enchidos, sopas de cachola ou carne grelhada enriqueceram a ementa que ao longo deste domingo foi servida no mercado municipal de Portalegre na Festa do Porco.

Esta festa é uma tradição com mais de 20 anos na cidade do alto Alentejo. Era feita nos moldes de uma matança tradicional junto à igreja da Penha, mas novos tempos obrigam a novas condições.

Organizada pela união de freguesias da Sé e São Lourenço e pelo do rancho da Boavista, esta festa juntou à mesa várias centenas de pessoas em torno dos sabores tradicionais vividos à boa maneira alentejana.