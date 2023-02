Um incêndio numa casa em Bragança fez esta terça-feira de manhã dois mortos.

As vítimas mortais são um casal de idosos, o homem com 83 anos e a mulher com 89.

Ao que a SIC apurou, a origem provável do incêndio terá sido um cobertor elétrico.

Uma equipa da SIC está a caminho do local.