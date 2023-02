É uma tradição com 19 anos em Portugal. O primeiro prémio do Euromilhões já fez 74 milionários por cá. O maior jackpot de sempre foi há nove anos, a jogo foram 190 milhões de euros. Mas esta terça-feira o prémio também é generoso.

Apesar do aumento do custo de vida e da perda do poder de compra, os portugueses continuam a apostar.

E se ganhassem o jackpot de 87 milhões de euros, o que fariam? A SIC foi procurar a resposta.