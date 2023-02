A seis dias de ter de deixar a casa onde vive, Rafael Neto ainda não encontrou solução

A Rafael Neto falta um segundo para obter a marca que o levará a classificar-se para integrar o grupo que vai preparar os próximos Jogos Paralímpicos, que se realizam no próximo ano em Paris, e faltam seis dias para ter de deixar a casa onde vive com a família.

O apartamento onde há oito anos morava com os pais foi vendido e os novos senhorios vão fazer dele habitação própria.

A especulação imobiliária fez disparar os preços das casas em Lisboa e a família Neto não consegue pagar uma renda. Tanto o pai como a mãe do jovem atleta ganham o ordenado mínimo, o que limita a um teto de 600 euros para uma renda. Há um ano que a família procura, sem sucesso, um apartamento dentro desse valor.

Sem sítio para onde irem, pediram ajuda à autarquia e candidataram-se a um programa de apoio ao arrendamento. A SIC contactou a Câmara Municipal de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia, que estão a acompanhar o caso, para perceber se já há alguma solução para a família, mas ainda não obteve respostas.

Se na próxima prova Rafael conseguir correr os 100 adaptados um segundo mais rápido passa a fazer parte do projeto esperanças. Não terá direito a uma bolsa, no entanto, pode vir a ter outros apoios no futuro, quando estiver a competir.

As próximas competições estão marcadas para o verão. Até lá, Rafael não sabe onde vai viver.