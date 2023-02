Batalha das Limas regressou às ruas de Ponta Delgada

Depois de dois anos suspensa, a famosa Batalha das Limas voltou a fechar o trânsito em Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel. Oito camiões e centenas de participantes usaram e abusaram da água para brincar ao carnaval.

Chama se Batalha das Limas, mas as limas, pequenas esferas feitas de cera com água no interior, nem vê-las.

A marginal de Ponta Delgada na ilha de São Miguel voltou a fechar na terça-feira de Carnaval e encheu-se de água e de centenas de batalhantes.

Sacos de plástico demoram dias a encher

No solo ou num dos oito camiões, a arma e só uma: os sacos de plástico que demoraram dias a encher e acabam no chão.

Este ano, os participantes comprometeram-se a ajudar a varrer o mar de plástico que a brincadeira traz à maior cidade dos Açores.