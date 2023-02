Família, amigos e ex-alunos no último adeus a João Salgueiro

Está a decorrer na Basílica da Estrela, desde o fim da tarde desta terça-feira, o velório do ex-ministro João Salgueiro. O funeral está marcado para esta quarta-feira.

O economista e antigo ministro do Estado e das Finanças João Salgueiro morreu na sexta-feira, aos 88 anos. Foi ainda vice-governador do Banco de Portugal e também membro do PSD pelo círculo do Braga.

João Salgueiro foi ministro de Estado, das Finanças e do Plano no VIII Governo Constitucional, de Francisco Pinto Balsemão, entre 1981 e 1983. Em 1985 concorreu contra Aníbal Cavaco Silva à liderança do PSD, para quem viria a perder.