Luís Montenegro propõe programa de regularização de dívida

Esta quarta-feira, em entrevista ao programa Negócios da Semana, da SIC Notícias, o líder do PSD defendeu que o Governo deve avançar com um programa semelhante ao de 2016, que permita ajudar as famílias e as empresas a enfrentar o aumento do custo de vida.

Luís Montenegro considera que seria vantajoso existir algum perdão de juros ou até de coimas às pessoas com problemas em pagar dívidas às Finanças ou a empresas que estejam a acumular dívidas para que “possam ter a oportunidade de reiniciar”.