Até domingo pode visitar a exposição dos candidatos a Carro do Ano

Os automóveis candidatos a carro do ano 2023 estão em exposição no Ubbo da Amadora até domingo. O prémio será atribuído, em março, por jornalistas de vários órgãos de comunicação social. Esta é uma uma iniciativa da SIC Notícias e do expresso.

No total são 24 carros em exposição, mas apenas sete são finalistas a Carro do Ano. Com a transformação energética em curso na indústria, a segurança e a sustentabilidade ambiental são dois fatores de peso.

O prémio Carro do Ano, que já vai na 40ª edição, tem sempre como objetivo esclarecer os portugueses acerca das características das diversas marcas e modelos.

Vencedor será conhecido em março

O Carro do Ano 2023 tem como objetivo promover o melhor que se faz na industria e o grande vencedor será anunciado em março. Dos sete finalistas, apenas um é movido a combustão.