Cerca de 20 famílias vivem em prédio inacabado em Santo Tirso sem escritura nem licença

Cerca de 20 famílias vivem, há um ano, num prédio inacabado em Santo Tirso, sem escritura, seguro ou licença de utilização, utilizando a água da obra e a energia da Goldenergy, denunciou esta quinta-feira à Lusa o proprietário.

Situado no gaveto das ruas Infante D. Henrique, D. Nuno Álvares Pereira e Praça Camilo Castelo Branco, o edifício começou a ser construído em 1980 e é denominado pela população de Santo Tirso como o "prédio da vergonha", devido aos sucessivos problemas que viveu, e vive, sendo que dois dos quatro blocos iniciais só 42 anos depois começaram a ser habitados, "por iniciativa do empreiteiro", acusa José Augusto Capela, dono do edifício.

A 13 de janeiro, por carta, o proprietário do prédio, em colisão com o empreiteiro, António Cunha, da empresa Archee Madeira, denunciou "ilegalidades dos contratos celebrados pela Goldenergy" à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), à REN - Redes Energéticas Nacionais e à E-Redes.

Nas três missivas, a que a Lusa teve acesso, José Augusto Capela alega que o prédio "é constituído por dois blocos, concluídos nos anos 80 do século passado, com a utilização devidamente licenciada, e por outros dois que então ficaram por concluir em consequência da falência da empresa construtora, Martins & Barbosa, Lda".

Obras que não foram concluídas

"Por volta de 2019, uma outra empresa, Archee Madeira -- Construções, Lda, NIPC 506645304, com sede na Avenida de Santo António, 107, Ferreiros, 4720-343 Amares, que alega ser proprietário de parte das frações dos blocos inacabados, iniciou obras nesses blocos e em partes comuns do prédio, obras essas a que respeita o processo de licenciamento de obras registado na Câmara Municipal de Santo Tirso sob o nº 206/17", lê-se ainda numa das cartas.

Assinala José Augusto Capela que essas "obras não foram concluídas, não dispondo essa parte do prédio, nem as unidades de utilização independente que a constituem, de licença de utilização".

Água e eletricidade

Neste contexto, o empresário acusa a Archee Madeira de ter feito "contratos-promessa de compra e venda e, a partir do início do ano de 2022, permitiu que diversos desses promitentes-compradores passassem a residir nos apartamentos que lhes tinha prometido vender, apesar de as obras ainda não estarem concluídas e a utilização desses apartamentos não estar licenciada, fornecendo-lhes água e eletricidade a partir das ligações que possuía para efeitos de obras, situação que se manteve até há poucas semanas".

"Foram feitos pela Goldenergy contratos de fornecimento de eletricidade [com] os promitentes-compradores dos referidos apartamentos cuja utilização não está licenciada -- num total de 70 contratos [os blocos 3 e 4 têm 72 apartamentos] ", e instalados os respetivos contadores individuais (...) sem que seja atribuído o CPE (Código do Ponto de Entrega)", denuncia o proprietário.

O que diz a Goldenergy

Em resposta à Lusa, a Goldenergy argumentou "não ser sua responsabilidade questionar sobre o que se encontra para além do que a empresa tem de cumprir legalmente e ainda menos sobre os contratos ou acordos constituídos entre os seus clientes e eventuais terceiros", declarando-se, por isso, "total e absolutamente alheia aos factos referidos nas questões enviadas pela Lusa".

Também por carta, o proprietário, a 21 de março de 2022 "denunciou a situação ao presidente da câmara", situação de que "não obteve resposta", do mesmo se queixando o PSD local, cujos vereadores questionaram a 7 de julho do mesmo ano o presidente da autarquia, Alberto Costa, "que respondeu ter ficado a saber o assunto nesse dia", disse à Lusa Ricardo Pereira, líder da concelhia social-democrata.

Contactado pela Lusa, o empreiteiro da Archee Madeira, António Cunha, declinou prestar esclarecimentos, bem como a autarquia, até ao momento, não respondeu.